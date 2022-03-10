Ahmet Çakar: 'Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa anlatırsa olay çıkar'

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, 12 hakemin liste dışı bırakılması ve Süper Lig'de görev alamayacak olmasına dair Twitter'dan bir paylaşım yaptı.



Çakar, hakem Hüseyin Göçek'in FIFA'ya vereceği ifadeden sonra bazı federasyon ve MHK üyelerinden hakemlere baskı uygulandığının ortaya çıkacağını belirtti.



Ahmet Çakar'ın Hüseyin Göçek tweet'i şu şekilde;



"FIFA; tasfiye edilen bazı hakemlerin ifadesine başvurulduğunda anlayacak ki bazı federasyon ve MHK üyeleri, maç sonuçlarıyla ilgili hakemlere baskı ve telkinde bulunmuşlardır... Bunun en önemli kanıtı da Hüseyin Göçek'in ifadesi olacaktır... Şayet Hüseyin Göçek korkmayıp, her şeyi anlatır ve HTS kayıtları da incelenirse olay ortaya çıkar..."



Öte yandan Suat Arslanboğa ile ilgili de bir tweet atan Çakar, "Şayet Suat Aslanboğa korkmayıp, konuşursa bırakın FIFA'nın duruma el koymasını, o zaman Türk adli makamları da olaya dahil olur." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO