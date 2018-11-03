  •  
    "Oyun havaları çaldılar, bunlar hoca, terörist..."
  •  
    Tümer Metin çok kızdı! "Hepiniz küme düşün..."
  •  
    "Fener'de beğendiğim isim Fırat Aydınus'tu!"
  •  
    Benzia'dan maçtan sonra şok paylaşım!
  •  
    "Galatasaray maçında yüreğimiz yandı ve..."

Ahmet Çakar: "Hasan Şaş'ı futboldan men edin"

Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Ahmet Çakar, BeyazTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar: 'Hasan Şaş'ı futboldan men edin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 00:01
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Ahmet Çakar, BeyazTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim hakkında ağır eleştirilerde bulunan Çakar, "Fatih Terim, 1.5 yıldır söyleyemediklerini bu maç sonrasında söyledi. Fatih Terim'in açıklamaları pervasızca ve fütursuzca Terim'in söylemleri baştan aşağıya cehalet kokan açıklamalardır. Soldado, Jailson, Ndiaye, Donk, Rodrigues, Fatih Terim ve Hasan Şaş ceza alacaklardır" dedi.

Fatih Terim'in VAR hakemi söylemi konusunda hata yaptığını ifade eden Çakar, "Cehalet söylemlerini özetleyeyim; VAR hakemi Barış Şimşek değil Ali Palabıyık, VAR taç atışına karışamaz, Terim eleştirdiğin Yusuf Namoğlu sayesinde geçen sezon şampiyon oldun" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş'ın futbol dünyasından uzaklaştırılması gerektiğini vurgulayan Çakar, "TFF Başkanı olsam Hasan Şaş'ın futbolla ilişkisini keserim. Hasan Şaş, memleketine dönsün çobanlık yapsın. Futbolcu kovalayacağına koyun kovalasın. Hasan Şaş halı saha turnuvasında bile kavga çıkaran bir zihniyet" şeklinde konuştu.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için