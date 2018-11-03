Ahmet Çakar: 'Hasan Şaş'ı futboldan men edin'

Ahmet Çakar, Fatih Terim'i çok sert eleştirdi; "Bu akşamın suçlusu Fatih Terim'dir, ihale Yusuf Namoğlu'na bırakılmaya çalışılıyor. Fatih Terim Türk futbolunda bir efaneyken bu akşamdan sonra bir kestane haline gelmiştir" pic.twitter.com/vGVGfdlBv6



— Sporx (@sporx) 2 Kasım 2018

Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Ahmet Çakar, BeyazTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.Fatih Terim hakkında ağır eleştirilerde bulunan Çakar, "Fatih Terim, 1.5 yıldır söyleyemediklerini bu maç sonrasında söyledi. Fatih Terim'in açıklamaları pervasızca ve fütursuzca Terim'in söylemleri baştan aşağıya cehalet kokan açıklamalardır. Soldado, Jailson, Ndiaye, Donk, Rodrigues, Fatih Terim ve Hasan Şaş ceza alacaklardır" dedi.Fatih Terim'in VAR hakemi söylemi konusunda hata yaptığını ifade eden Çakar, "Cehalet söylemlerini özetleyeyim; VAR hakemi Barış Şimşek değil Ali Palabıyık, VAR taç atışına karışamaz, Terim eleştirdiğin Yusuf Namoğlu sayesinde geçen sezon şampiyon oldun" ifadelerini kullandı.Hasan Şaş'ın futbol dünyasından uzaklaştırılması gerektiğini vurgulayan Çakar, "TFF Başkanı olsam Hasan Şaş'ın futbolla ilişkisini keserim. Hasan Şaş, memleketine dönsün çobanlık yapsın. Futbolcu kovalayacağına koyun kovalasın. Hasan Şaş halı saha turnuvasında bile kavga çıkaran bir zihniyet" şeklinde konuştu.