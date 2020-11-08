Ahmet Çakar: 'Hakemler eli nasıl gördü merak ediyorum'

Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'a yenildiği maçı değerlendirdi.İşte o sözler..."Fenerbahçe kötü oynadı, fazla pozisyon üretemedi ve mağlup oldu. Aslında kazandığı maçlara baktığımızda da gollerin büyük bir kısmı duran toplardan geliyordu. Dün aslında ikinci yarıda bulunan bir iki pozisyon dışında da pozisyonu yoktu. Konyaspor, 90 dakika boyunca takım savunmasıyla hücuma çıkışıyla fevkaladeydi... Jevtovic belki de yılın golüne aday bir gol attı. Maçın kırılma noktası; Fenerbahçe'nin verilmeyen golüydü... Çok ciddi bir hakem hatası... Üstelik VAR rezaleti de cabası. Televizyon başındayım; sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum, arkadan bakıyorum ama elle oynamayı net göremiyorum. VAR hakemi ve maçın hakemi eli nasıl gördüler çok merak ediyorum. Hani VAR gri pozisyonlara karışmazdı. Bu pozisyon gri bile değil... Elle oynamak açık olmalı.Sonuç olarak hakemler bu golü verseydi, Fenerbahçe kaybeder miydi emin değilim... Ama futbolun geneline baktığımızda Fenerbahçe hem de kendi evinde kazanmayı hak edecek fazla bir şey de yapmadı."