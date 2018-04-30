Ahmet Çakar: 'Galatasaray şampiyon olursa en büyük pay kebapçının'

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından en ilginç yorumlardan biri yine Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, Süper Lig'deki son durumun "Kebapçı Selahattin" olarak bilinen Selahattin Aydoğdu'dan kaynaklandığını ifade etti.Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünü değerlendiren Çakar, "Galatasaray şampiyon olacaksa en büyük pay Selahattin Aydoğdu'nun. Kim Selahattin Aydoğdu, meşhur kebapçı. Galatasaray şampiyon olursa baş mimarı Kebapçı Selahattin'dir.Galatasaray yüzde 75 oranında şampiyon olurHataları oldu mu? Oldu. Ben Fırat'ı çok beğendim" şeklinde konuştu.Şenol Güneş'e büyük bir saygısızlık yapıldığını ifade eden Çakar,Fenerbahçe Kulübü beni şikayet etmiş. Fenerbahçeli yöneticiler ve Aykut Kocaman, Şenol Güneş'e saygısızlık yapmıştır. Bize düşen kurallara uymaktır. Bundan sonra Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasına katılmıyorum. Kuralları eleştirebiliriz ama uymak zorundayız" dedi.