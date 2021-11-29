Ahmet Çakar: "Galatasaray kumpasa geliyor"

Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Ahmet Çakar çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Çakar: 'Galatasaray kumpasa geliyor'
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29 Kasım 2021 00:07
Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçla ilgili Ahmet Çakar'dan flaş açıklamalar geldi.

Sarı-kırmızılı takımın aleyhine hakem hataları olduğunu söyleyen Ahmet Çakar "Galatasaray kumpasa geliyor. Galatasaray, iki haftadır ciddi hakem hatalarıyla puan kaybediyor. Trabzonspor ve Galatasaray maçlında usulen benzer iki pozisyonda birinde VAR'a gidildi. Birinde gidilmedi. Bunun adı çifte standart!" dedi.

Ahmet Çakar ayrıca "Bu ülkede Fatih Terim'i en çok eleştiren adam benim. Ama bu adam ne yapmış, vatanı mı satmış? 6 maç ceza nedir? TFF'deki Fatih Terim nefretinden dolayı bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.


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