Ahmet Çakar: ''Galatasaray %75 şampiyon''

, kritik derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek Başakşehir'den liderliği geri aldı. Maçın ardından eski hakemr, mücadeleyi yorumladı.Ahmet Çakar, derbiyi yorumlarken Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesini de verdi.Çakar, ''Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu!'' ifadesini kullandı. Bir diğer spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise ''Galatasaray'ın şampiyonluk şansı %50'' yorumunda bulundu.