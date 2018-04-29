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Ahmet Çakar: ''Galatasaray %75 şampiyon''

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından ''Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu!'' sözlerini kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar: ''Galatasaray %75 şampiyon''
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29 Nisan 2018 23:06
Galatasaray, kritik derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek Başakşehir'den liderliği geri aldı. Maçın ardından eski hakem Ahmet Çakar, mücadeleyi yorumladı.

Ahmet Çakar, derbiyi yorumlarken Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesini de verdi.

Çakar, ''Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu!'' ifadesini kullandı. Bir diğer spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise ''Galatasaray'ın şampiyonluk şansı %50'' yorumunda bulundu.

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