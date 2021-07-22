Ahmet Çakar: 'Galatasaray 4.Lig takımı gibiydi'

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın PSV Eindhoven karşısında aldığı 5-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.



G.SARAY 4.LİG TAKIMI GİBİYDİ



Şimdi birçok Galatasaraylı ve belki de Terim "Hazır değildik, oyuncularımızın birçoğu idmansızdı, sonuç normal" dese de onlara sormak istediğim şey şu: Peki PSV neden hazırdı? Galatasaraylı oyuncuları tanımasam, Galatasaray formasını görmesem PSV, Hollanda 4. Ligi'nden bir takımla hazırlık maçı oynuyor herhalde derim.



KARİYERİNİN EN KÖTÜ MAÇI



İlk paragrafımız Muslera'ya.. Hayatının en kötü maçını oynadı. Yediği 5 golün 3'ü ağır kaleci hataları. Zaten PSV, maça Muslera'nın ayağında olan topu debelenip, rakibine vermesiyle galip başladı. Çok garip bir şey farkettim. Modern futbolda nerede oynarsanız oynayın topun sizde kalması için uğraşacaksınız, kolay top kaybetmeyeceksiniz, topun olduğu yerde çoğalıp, rakip kaleye hızlı gideceksiniz. İnanın bana Galatasaray bunların hiçbirini yapmadı, yapamadı. Attığı kafa golü dışında da Galatasaray'ın tek poziyonu yok.



BÖYLE DEFANS OLMAZ



Ayrıca böyle defans olmaz. Her gelen defansın arkasına topu bırakıyor, pozisyon oluyor veya top Galatasaray'a geçerse de PSV orta sahada basıp, topu alıveriyor.



