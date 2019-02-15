Ahmet Çakar: 'G.Saray, Marcao için 4 milyon euro ödedi'

Galatasaray'ın Portekiz Ligi Ligi takımlarından Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Marcao, son iki maçta yaptığı hatalar ile sarı-kırmızılı taraftarlara adeta saç baş doldurdu.Trabzonspor maçında Ekuban'ın yaptığı ve penaltı olduğu iddia edilen hareket, Rodellaga'nın attığı goldeki hatası, Benfica maçında penaltı pozisyonuna sebebiyet vermesi (Penaltı olarak değerlendirilmese de topa elleri açık çıkması) ve yenilen ikinci goldeki pozisyon hatası Marcao'nun son 1 hafta içerisinde Galatasaray'a çıkarttığı fatura oldu.Marcao'yu değerlendiren Ahmet Çakar, Galatasaray'ın bu transfer sürecinde büyük bir hata yaptığını ifade etti ve,. Aynı Marcao ikinci bir gol yedirdi ki anlatmakla olmaz. Adamını kaçırdı, sonra omuz omuza geldi, omuzu yedi yere düştü ve Galatasaray kalesinde ikinci golü gördü. Bu adam için Galatasaray 4 milyon Euro bonservis ödedi" şeklinde konuştu.