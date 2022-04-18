Ahmet Çakar: 'Ferhat Gündoğdu'ya tape dinletildi!'

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de istifa eden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için flaş ifadeler kullandı.



Çakar, "Aldığım bilgiyi söylüyorum. Bugün saat 11.00'de Beylerbeyi Tesisleri'ne biri geldi. Ferhat Gündoğlu ile görüştü. 'Bu konuşma size mi ait dediler?' bir disk... CD diyelim ya da tape. Biz çıkalım siz dinleyin dediler. 3 dakika sonra içeri girdiler. 'Bu konuşma size mi ait?' diye sordular. Sonra bırak hemen git dediler Ferhat Gündoğdu'ya" dedi.



Açıklamalarını sürdüren Ahmet Çakar, "Bu tape ortaya çıkarsa, o zaman siz depremi görün Türk futbolunda. Beylerbeyi'nde Ferhat Gündoğdu ve 3 üye birlikte oturup tüzükleri ve yönetmelikleri çalışıyorlar. Önümüzdeki haftanın hakemlerini atarken, kapı çalıyor. Önce telefon geliyor, Ferhat Gündoğdu dışarıya çıkıyor. Yarım saat sonra içeri geliyor ve "Arkadaşlar istifa ediyoruz" diyor. Ben tapeyi dinlemedim ama içeriğini biliyorum. Kim ele geçirdi, bilmiyorum. Kim dinletti Ferhat Gündoğdu onu da bilmiyorum." şeklinde konuştu.



"Aldığım bilgiyi söylüyorum" diyen Ahmet Çakar, "Koydular önüne şantaj kasetini, kasetle gitti Ferhat Gündoğdu." açıklamasını yaptı.





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