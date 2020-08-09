Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe doğru yolda ilerliyor'

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transferlerinin bir kısmını açıklamasının ardından sarı-lacivertli camia heyecanlandı. Fenerbahçe'nin gündemini eski hakem Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi.
F.BAHÇE DOĞRU YOLDA İLERLİYOR
-Fenerbahçe arka arkaya çok önemli transferler açıkladı, Gökhan, Caner, Novak, Mert Hakan... Erol Bulut da takımın başına geldi. Hatta Jose Sosa'yı da alacakları iddia ediliyor. Emre de sportif direktör oldu. Bu anlayış, bu transferler F.Bahçe'yi mutlu sona ulaştırır mı?
Bu transferler zaruriydi. Zira F.Bahçe'nin geçen sene en zorlandığı mevki savunmasıydı. Kenar bekleri ne hücumda ne savunmada etkili değillerdi. Bence F.Bahçe'nin daha da stoper problemi var. Yaptığı transferleri doğru buluyorum. Ama şunu da belirtmeliyiz ki kağıt üzerinde doğru gibi görünen transferler ligin başlamasıyla tutmayabilir, uyum sağlanamayabilir, etkili olmayabilir. Bekleyip göreceğiz.
LİGDE KÜME DÜŞME KALKTIYSA;
HARCAMA LİMİTLERİ DE DEĞİŞİR
- TFF'nin açıkladığı harcama limitleri tartışma konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe, kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor ve bir orta yolun bulunması gerektiğine inanıyor. TFF is, kulüplerin verdikleri değerlere göre bir hesaplama yapıldığını söylüyor. Sizce ne olacak?
Diğer kulüplere baktığımızda da bu harcama limitleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Futbol Federasyonu şunu asla diyemez, "Daha önce karar vermiştik. Değerleri siz yolladınız. Hesap da bu". Niye diyemez biliyor musunuz, TFF zaten eyyamı alışkanlık haline getirmiş.
Sezon başında '3 takım küme düşer' diyen Futbol Federasyonu, pandemi sonrasında da 'küme düşme yok' demediği halde ligler bitti, fakat pandemiyi bahane ederek küme düşmeyi kaldırdılar. Bu virüs nasıl bir virüsmüş ki düşen takımları etkiliyor ama zirveye oynayan, şampiyonluğa oynayan takımları hiç etkilemiyor!
FENERBAHÇE'NİN İSYANI HAKLI
Madem burada buram buram eyyam yapıyorsun, harcama limitlerini de pekala düzeltebilirsin. Kaldı ki harcama limitlerini düzeltmek, yükseltmek için çok haklı bir neden var. Salgın hastalık hukukta mücbir sebeptir. Dolasıyla mücbir sebebe bağlı ekonomik zorlanmalarda kişi ya da kurumları rahatlatmak hukuken de ahlaken de doğrudur. Fenerbahçe'nin isyanına hak veriyorum.
F.BAHÇE DOĞRU YOLDA İLERLİYOR
-Fenerbahçe arka arkaya çok önemli transferler açıkladı, Gökhan, Caner, Novak, Mert Hakan... Erol Bulut da takımın başına geldi. Hatta Jose Sosa'yı da alacakları iddia ediliyor. Emre de sportif direktör oldu. Bu anlayış, bu transferler F.Bahçe'yi mutlu sona ulaştırır mı?
Bu transferler zaruriydi. Zira F.Bahçe'nin geçen sene en zorlandığı mevki savunmasıydı. Kenar bekleri ne hücumda ne savunmada etkili değillerdi. Bence F.Bahçe'nin daha da stoper problemi var. Yaptığı transferleri doğru buluyorum. Ama şunu da belirtmeliyiz ki kağıt üzerinde doğru gibi görünen transferler ligin başlamasıyla tutmayabilir, uyum sağlanamayabilir, etkili olmayabilir. Bekleyip göreceğiz.
LİGDE KÜME DÜŞME KALKTIYSA;
HARCAMA LİMİTLERİ DE DEĞİŞİR
- TFF'nin açıkladığı harcama limitleri tartışma konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe, kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor ve bir orta yolun bulunması gerektiğine inanıyor. TFF is, kulüplerin verdikleri değerlere göre bir hesaplama yapıldığını söylüyor. Sizce ne olacak?
Diğer kulüplere baktığımızda da bu harcama limitleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Futbol Federasyonu şunu asla diyemez, "Daha önce karar vermiştik. Değerleri siz yolladınız. Hesap da bu". Niye diyemez biliyor musunuz, TFF zaten eyyamı alışkanlık haline getirmiş.
Sezon başında '3 takım küme düşer' diyen Futbol Federasyonu, pandemi sonrasında da 'küme düşme yok' demediği halde ligler bitti, fakat pandemiyi bahane ederek küme düşmeyi kaldırdılar. Bu virüs nasıl bir virüsmüş ki düşen takımları etkiliyor ama zirveye oynayan, şampiyonluğa oynayan takımları hiç etkilemiyor!
FENERBAHÇE'NİN İSYANI HAKLI
Madem burada buram buram eyyam yapıyorsun, harcama limitlerini de pekala düzeltebilirsin. Kaldı ki harcama limitlerini düzeltmek, yükseltmek için çok haklı bir neden var. Salgın hastalık hukukta mücbir sebeptir. Dolasıyla mücbir sebebe bağlı ekonomik zorlanmalarda kişi ya da kurumları rahatlatmak hukuken de ahlaken de doğrudur. Fenerbahçe'nin isyanına hak veriyorum.