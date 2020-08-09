Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe doğru yolda ilerliyor'

F.BAHÇE DOĞRU YOLDA İLERLİYOR

LİGDE KÜME DÜŞME KALKTIYSA;

HARCAMA LİMİTLERİ DE DEĞİŞİR

FENERBAHÇE'NİN İSYANI HAKLI

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transferlerinin bir kısmını açıklamasının ardından sarı-lacivertli camia heyecanlandı. Fenerbahçe'nin gündemini eski hakem Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi.Bu transferler zaruriydi. Zira F.Bahçe'nin geçen sene en zorlandığı mevki savunmasıydı. Kenar bekleri ne hücumda ne savunmada etkili değillerdi. Bence F.Bahçe'nin daha da stoper problemi var. Yaptığı transferleri doğru buluyorum. Ama şunu da belirtmeliyiz ki kağıt üzerinde doğru gibi görünen transferler ligin başlamasıyla tutmayabilir, uyum sağlanamayabilir, etkili olmayabilir. Bekleyip göreceğiz.Diğer kulüplere baktığımızda da bu harcama limitleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var.Niye diyemez biliyor musunuz,Sezon başında '3 takım küme düşer' diyen Futbol Federasyonu, pandemi sonrasında da 'küme düşme yok' demediği halde ligler bitti, fakat pandemiyi bahane ederek küme düşmeyi kaldırdılar.Dolasıyla mücbir sebebe bağlı ekonomik zorlanmalarda kişi ya da kurumları rahatlatmak hukuken de ahlaken de doğrudur.