Ahmet Çakar: 'Emre ayrılsa, Fenerbahçe şampiyon olur'

Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Emre Belözoğlu'nun şaşırtan istatistiğini dile getirdi.



Eski hakem, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusunun ayrıldığı senelerin sonrasında takımlarının şampiyon olduğunu ifade etti.



Çakar, "Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım seneye şampiyon oluyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir. İstatistik yalan söylemez" dedi.



4 AYRILIK VE 4 ŞAMPİYONLUK



2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve son olarak 2019'da Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun 4 eski takımı da bir sezon sonra şampiyonluk kazandı.



