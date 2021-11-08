Ahmet Çakar'dan Trabzonspor için büyük iddia

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'ı Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yolunda emin adımlarla yürüyüşünü devam ettirdi.



ŞAMPİYONLUK İÇİN TARİH VERDİ



Beyaz TV ekranlarında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayan Ahmet Çakar, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un sezonu şampiyon olarak tamamlayacağını belirtti.



Ahmet Çakar açıklamalarında ''Trabzonspor'a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon'a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım'' ifadelerini kullandı.





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