Ahmet Çakar'dan Işıtan Gün için olay iddia

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün hakkında eski hakem Ahmet Çakar'dan flaş iddialar gündeme geldi.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas hakkında konuşan Ahmet Çakar "Sen bir futbol hainisin. Fatih Terim'e ihanet etmiş sözde bir kardeşisin. Ayrıca doğruları söylemeyen bir adamsın. 8 haftada arkasında entrikalar, Doemenc Torrent itiraf etti." dedi.



Işıtan Gün hakkında da konuşan Ahmet Çakar "Işıtan Gün, Galatasaray'dan aldığın malları, Hollanda'daki şirketine gönderdiğin şeylerin parasını neden Galatasaray'a vermedin? İhtarnameyi yediğinde malları eksik de olsa Galatasaray'a neden geri gönderdin?" açıklamasını yaptı.



Sözlerine devam eden Ahmet Çakar "Burak Elmas asırlık camianın başındasın, yanındaki adam için kısmı yolsuzluktan bahsediyorum. Bu soruyu Galatasaray adına soruyorum. Neden bu konuyu kapatıyorsunuz. İki sene önce Galatasaray'ın mallarını aldı. Faruk Süren, damadının yanındaki adam için soruyorum. İki sene önce malları aldı mı? Aldıysa parayı neden ödemedi? Üç sene sonra ihtarname yediğinde, neden parayı göndermedi ve malları iade etti? Bu adamlık mıdır? Soruyorum." ifadelerini kullandı.



Ahmet Çakar ayrıca "Fatih Terim'in tam devre arası yani transfer dönemi gelirken gönderilmesi de kafalarda soru işareti oluşturuyor" şeklinde konuştu.





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