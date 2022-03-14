Ahmet Çakar'dan Ferhat Gündoğdu'ya büyük iddia!

Ahmet Çakar, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yönelik olarak "Bu hakemlerin patronu para karşılığı gönderilmiş escort kızlarla şike operasyonuna yakalanmış bir adam." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Çakar'dan Ferhat Gündoğdu'ya büyük iddia!
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14 Mart 2022 00:31
Eski hakem ve hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla ilgili bir iddia paylaştı.

Ahmet Çakar, "Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus güven kaybı yaratıyor öyle mi? Bu hakemlerin patronu para karşılığı gönderilmiş escort kızlarla şike operasyonuna yakalanmış bir adam. Maçan yiyorsa mahkemeye ver Ferhat Gündoğdu!" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR NEYDİ?

Ferhat Gündoğdu'nun adı 2002 yılında açılan "Şike çetesi" davasında geçti. Davada Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimlerin para karşılığı maç sattıkları ileri sürülmüştü.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

2003 yılında mahkeme Gündoğdu ve diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Şike Tahkik Kurulu da "Şike çetesi" davası kapsamında incelemeye alınan 8 maçta şike yapılmadığı kanaatine vardı.

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