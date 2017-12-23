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Ahmet Çakar: "Cüneyt Çakır, Beşiktaş'a uydurma penaltı verdi"

Cüneyt Çakır'ın "penaltı" kararına Sivassporlu futbolcular kadar sosyal medya üzerinden Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar da büyük tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar: 'Cüneyt Çakır, Beşiktaş'a uydurma penaltı verdi'
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23 Aralık 2017 17:17
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 24. dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararı tartışma yarattı.

Talisca'nın yerde kaldığı poziyonda tereddüt etmeden "penaltı" noktasını gösteren Cüneyt Çakır, Sivassporlu futbolcuların itirazları ile karşılaştı. Cüneyt Çakır'ın "penaltı" kararına Sivassporlu futbolcular kadar sosyal medya üzerinden Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar da büyük tepki gösterdi.

AHMET ÇAKAR: "PENALTIYI UYDURDU"

Çakır'ın penaltı kararını yorumlayan Ahmet Çakar ise oldukça iddialı bir yorumu dile getirdi. Talisca'nın pozisyonunun penaltı olmadığını savuna Çakar, "Efendi Beşiktaş'ın penaltı efendisi Cüneyt Çakır Heey Cüneyt Çakır "come to Beşiktaş " yine penaltıyı uydurdun!" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: "POZİSYON PENALTI"

Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın devre arasında NTV'de yayınlanan programda "İsveçli oyuncu Mattias Bjarsmyr, topa giderken 'Penaltıya gidiyor' dedim. Talisca oyuncu gelirken, penaltıyı kafasına koydu. Umut Bulut demişti ya, 'Cenk penaltı almak istedi, ben de yardım ettim' diye. Aynısı oldu. Bu pozisyonlar ters olsa, üç büyüklerin aleyhine çalamazlar. Giderken Sivaslı, temkinli gidemedi, duramadı bile. Sporcu gözüyle penaltı olduğunu düşünüyorum." dedi. 

QUARESMA DA PENALTI BEKLEDİ

Sivaspor - Beşiktaş maçının 45. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular bir penaltı daha bekledi. Quaresma yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı ancak hakem Çakır, "devam" dedi. Pozisyondan sonra hem "penaltı" hem de "dışarıda" tartışmaları da yapıldı.


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