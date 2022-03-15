Ahmet Çakar: "Beşiktaş Sergen'i geri getirsin"

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın gelecek sezon Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başına getirmesi gerektiğini belirtti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Çakar: 'Beşiktaş Sergen'i geri getirsin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 00:01
Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile Galatasaray'a kaybetmesinin ardından siyah-beyazlı camiada teknik direktör tartışmaları yeniden alevlendi. Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş için Sergen Yalçın iddiasını gündeme getirdi.

Siyah-beyazlı takımın gelecek sezon planlamasıyla ilgili öneride bulunan Ahmet Çakar "Ahmet Nur Çebi, seneye Sergen Yalçın'ı getirsin. Fatih Terim, Galatasaray'a kaç kez geldi? Ne olmuş dargınlık falan... Kimler, kimlerle barışıyor. Ne olacak yani!" açıklamasını yaptı.

Sinan Engin'in "Sergen Yalçın olmaz, yönetimin değişmesi lazım" yorumunun ardından Ahmet Çakar "O zaman Şenol Güneş gelecek!" ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.