Ahmet Çakar: 'Beşiktaş ilk 3'e giremez'

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından iki takımın da sezon sonunda ilk 3'e giremeyeceğini iddia etti.



Çakar iki takımın da oyununun etkileyici olmadığını söylerken, "Beşiktaş ve Trabzonspor, şu halleri ile, bırakın şampiyon olmayı, bırakın 2. olmayı, ilk 3'e bile girmeleri sürprizdir. Bu sene şampiyonluk Galatasaray, Fenerbahçe ya da Başakşehir'ın dışında bir takıma gitmez. Beşiktaş ve Trabzonspor ilk 3'e giremez." ifadelerini kullandı.



