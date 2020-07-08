Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Başakşehir'in Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Ahmet Çakar'ın yazısının tamamını Sabah gazetesini satın alarak okuyabilir ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Ahmet Çakar'ın değerlendirmeleri:
"Başakşehir çok disiplinli bir takım... En büyük özellikleri sabır... Şartlar ne olursa olsun, bildikleri şablondan asla ayrılmıyorlar. Birinci dakikadan, attıkları gole kadar neredeyse yakaladıkları ciddi bir pozisyon yok aslında... Ama kendi kalelerinde gördükleri de fazla önemli bir pozisyon yoktu."
"BAŞKA TAKIM PANİK YAPARDI"
'Maç berabere bitebilir mi?' diye düşündüğümüz dakikalarda rakibin bir hatasını bulup, golü yapıveriyorlar... Ayağa bol oynayan, şut, orta, duran top her türlü alternatifi deneyen Başakşehir, bitime yarım saat kala duran toptan golü buldu. Başka bir takım olsa 'Ya kazanamazsak' stresiyle panik yapacakken, Başakşehir sürekli soğukkanlı davranıyor. Kornerden gelen topta da bir anlık yerleşim ve markaj hatası sonrası Crivelli ile golü yapıyorlar. Daha sonra da Mustafa Yumlu'nun hatası geldi. Durup dururken ortalanan topa elini uzattı. Bu el suratı koruma eli değil... Hakem eli verdi sonradan da VAR'ın pozisyonun içeride olduğu tespitiyle penaltıya döndü.
"HAKEM İÇİN BİR ŞEY SÖYLENEMEZ"
Sanıyorum dün gece Trabzonspor çok üzülmüştür. Çünkü dakikalar ilerledikçe şartlar Başakşehir'in puan kaybedeceğini gösterirken sistem ve disiplin takımı Başakşehir ne yaptı etti, ilk golü buldu, tıpkı Antalya'daki gibi... Orada kişisel beceri ile Demba Ba atmıştı, dün gece de Crivelli. Hakem Abdulkadir Bitigen'i beğendim. Oyun genelinde çok iyiydi. Penaltı pozisyonunda da içeride mi dışarıda mı olduğunu tespit edemedi, VAR'ın yardımı ile verdi. Dün gece kimse hakem için bir şey söyleyemez.
İşte Ahmet Çakar'ın değerlendirmeleri:
"Başakşehir çok disiplinli bir takım... En büyük özellikleri sabır... Şartlar ne olursa olsun, bildikleri şablondan asla ayrılmıyorlar. Birinci dakikadan, attıkları gole kadar neredeyse yakaladıkları ciddi bir pozisyon yok aslında... Ama kendi kalelerinde gördükleri de fazla önemli bir pozisyon yoktu."
"BAŞKA TAKIM PANİK YAPARDI"
'Maç berabere bitebilir mi?' diye düşündüğümüz dakikalarda rakibin bir hatasını bulup, golü yapıveriyorlar... Ayağa bol oynayan, şut, orta, duran top her türlü alternatifi deneyen Başakşehir, bitime yarım saat kala duran toptan golü buldu. Başka bir takım olsa 'Ya kazanamazsak' stresiyle panik yapacakken, Başakşehir sürekli soğukkanlı davranıyor. Kornerden gelen topta da bir anlık yerleşim ve markaj hatası sonrası Crivelli ile golü yapıyorlar. Daha sonra da Mustafa Yumlu'nun hatası geldi. Durup dururken ortalanan topa elini uzattı. Bu el suratı koruma eli değil... Hakem eli verdi sonradan da VAR'ın pozisyonun içeride olduğu tespitiyle penaltıya döndü.
"HAKEM İÇİN BİR ŞEY SÖYLENEMEZ"
Sanıyorum dün gece Trabzonspor çok üzülmüştür. Çünkü dakikalar ilerledikçe şartlar Başakşehir'in puan kaybedeceğini gösterirken sistem ve disiplin takımı Başakşehir ne yaptı etti, ilk golü buldu, tıpkı Antalya'daki gibi... Orada kişisel beceri ile Demba Ba atmıştı, dün gece de Crivelli. Hakem Abdulkadir Bitigen'i beğendim. Oyun genelinde çok iyiydi. Penaltı pozisyonunda da içeride mi dışarıda mı olduğunu tespit edemedi, VAR'ın yardımı ile verdi. Dün gece kimse hakem için bir şey söyleyemez.