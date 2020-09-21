Ahmet Çakar: 'Babel ve Diagne'yi havada kaparlar'

Ahmet Çakar sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.Diagne ve Babel'in Galatasaray için değil ama başka takımlar için çok önemli olabileceğini ifade eden Çakar, ""Galatasaray'da ilk 11 oyuncuları değil ama Diagne ve Babel'i Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ver havada kapar hemen alırlar" dedi.Galatasaray'ın Türkiye'nin en geniş kadrosuna sahip olduğunu belirten Çakar, "Aslında G.Saray, pandemi öncesinde de çok iyi duruma gelmişti ama salgın onları bitirdi… Bugün oynanacak F.Bahçe maçını seyrettikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; şu an Türkiye'nin en hazırı ve kadro kalitesi en genişi G.Saray! Düşünebiliyor musunuz" şeklinde konuştu.