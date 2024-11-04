Ahmet Çakar: 'Atilla Karaoğlan'ın hakemliği bitirilmeli'

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından eski hakem Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir yapı olduğunu ve bunların hakemler olduğunu söyledi.
"ATİLLA KARAOĞLAN'I DEVREDE ARADILAR"
Maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunan Ahmet Çakar: "Atilla Karaoğlan, yapının içindeki en önemli adamlardan biridir ve hakemliği bitirilmelidir! Bugün ilk yarı bitti soyunma odasına girdiler. Birisi Atilla Karaoğlan'ı aradı, ya Face Time'dan ya da Whatsapp üzerinden dinlenmesin diye. Bu işi toparladı! Atilla Karaoğlan işi toparlamaya çalıştı ama işin içine etti!" dedi.
"BU HAKEM KİM? SİZ BULUN"
2011 yılında ortaya çıkan 'Futbolda Söze Şike Kumpası'nda bir hakemin adının geçtiğini ama bu ismin tapelerden çıkarıldığını söyleyen Ahmet Çakar "O dönemde herkes soruşturmaya alındı, bir tane bile hakem soruşturulmadı, neden?" şeklinde konuştu.
Sözlerine devam eden Ahmet Çakar "2011'de bir hakemin adı tapelerde geçiyordu. Ancak tek tek çıkartıldı. Hakemin bütün konuşmaları ayıklandı. O dönemde önemli maçlar yöneten bir hakemdi bu isim. Ben doktor olsam, 'Yeni Doğan Çetesi' skandalı patladıktan sona doktorluğu bıraksam ne düşünürsünüz? İki ay sonra hakemliği bıraktı, sonra mesleğini de bıraktı! Bunlar Temmuz'da oldu. Eylül-Ekim'de 'Mehmet Ali Aydınlar, oğlunun düğününe beni çağırmadı' diyerek hakemliği ve sonra devlet memurluğu görevini bırakan kişi kimdir? İsim vermem, siz bulun." ifadelerini kullandı.
"İBRATİ ALEM İÇİN BUNU YAPIN!"
Sözlerine devam eden Ahmet Çakar "Bu yapının başında bazı eski hakemler var. Onların patronu kim bilmiyorum. Hakemleri getirip, götürüyorlar. MHK'yi getirip, götürüyorlar. TFF'yi getirip, götürüyorlar. İbrati alem için Atilla Karaoğlan'ın düdüğünün astırılması lazım! Yoksa topyekün karşınızda olurum." dedi.
"ATİLLA KARAOĞLAN'I DEVREDE ARADILAR"
Maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunan Ahmet Çakar: "Atilla Karaoğlan, yapının içindeki en önemli adamlardan biridir ve hakemliği bitirilmelidir! Bugün ilk yarı bitti soyunma odasına girdiler. Birisi Atilla Karaoğlan'ı aradı, ya Face Time'dan ya da Whatsapp üzerinden dinlenmesin diye. Bu işi toparladı! Atilla Karaoğlan işi toparlamaya çalıştı ama işin içine etti!" dedi.
"BU HAKEM KİM? SİZ BULUN"
2011 yılında ortaya çıkan 'Futbolda Söze Şike Kumpası'nda bir hakemin adının geçtiğini ama bu ismin tapelerden çıkarıldığını söyleyen Ahmet Çakar "O dönemde herkes soruşturmaya alındı, bir tane bile hakem soruşturulmadı, neden?" şeklinde konuştu.
Sözlerine devam eden Ahmet Çakar "2011'de bir hakemin adı tapelerde geçiyordu. Ancak tek tek çıkartıldı. Hakemin bütün konuşmaları ayıklandı. O dönemde önemli maçlar yöneten bir hakemdi bu isim. Ben doktor olsam, 'Yeni Doğan Çetesi' skandalı patladıktan sona doktorluğu bıraksam ne düşünürsünüz? İki ay sonra hakemliği bıraktı, sonra mesleğini de bıraktı! Bunlar Temmuz'da oldu. Eylül-Ekim'de 'Mehmet Ali Aydınlar, oğlunun düğününe beni çağırmadı' diyerek hakemliği ve sonra devlet memurluğu görevini bırakan kişi kimdir? İsim vermem, siz bulun." ifadelerini kullandı.
"İBRATİ ALEM İÇİN BUNU YAPIN!"
Sözlerine devam eden Ahmet Çakar "Bu yapının başında bazı eski hakemler var. Onların patronu kim bilmiyorum. Hakemleri getirip, götürüyorlar. MHK'yi getirip, götürüyorlar. TFF'yi getirip, götürüyorlar. İbrati alem için Atilla Karaoğlan'ın düdüğünün astırılması lazım! Yoksa topyekün karşınızda olurum." dedi.