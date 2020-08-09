Ahmet Çakar: 'Arda Turan tutturamazsa rezil olur'

"HERKES CİNLİK PEŞİNDE"

"ÜST DÜZEY BİR OYUNCU İDİ..."

ARDA TURAN NASIL TOPARLAYACAK?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda Arda Turan, sarı-kırmızılı takıma yıllar sonra geri döndü. Galatasaray'ın Arda Turan transferini, eski hakem Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi.Herkes cinlik peşinde. Buna Arda da dahil, G.Saray yönetimi de. Bir yönetim nasıl olur da Fatih Terim'den yazılı istek talep eder! Bunun sebebi şu; yarın bir gün Arda takımdaki huzuru bozar ya da performans adına hiçbir şey ortaya koyamazsa yönetim camiaya şunu diyecek, "Ey taraftar! Fatih hoca istedi, biz de aldık. İşte belgesi de burada."Gelelim Arda'ya… Tanımam, iyi çocuk diyorlar. A.Madrid ve Barcelona'da oynamış, tartışmasız üst düzey bir oyuncu idi. Ama günümüz futbolunda bir zamanlar üst düzey olmak başka bir şeydir, üst düzey kalabilmek ise hem bambaşka bir şeydir hem de çok zordur.Arda yaşlandı, bir yıldır top oynamıyor. Anatomisi atletik sporlar için çok uygun değil.Canıgönülden diliyorum ki Arda tekrar eski Arda olsun. Canıgönülden diliyorum ki taraftar onu bağrına bassın, kurtarıcı olsun. Canıgönülden diliyorum ki futbolu bıraktığında