Ahmet Çakar: 'Arda Turan tutturamazsa rezil olur'

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda Arda Turan, sarı-kırmızılı takıma yıllar sonra geri döndü. Galatasaray'ın Arda Turan transferini, eski hakem Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi.
"HERKES CİNLİK PEŞİNDE"
Arda Turan, "Hâlâ Türkiye'nin en iyisiyim' dedi. Başkan Mustafa Cengiz ise teknik kadronun sözlü ve yazılı ısrarı ile aldıklarını vurguladı. Arda, G.Saray'da tekrar büyük bir çıkış yaşayabilir mi? Sizin beklentileriniz ne yönde? Bir tavsiyeniz var mı Arda'ya?
Herkes cinlik peşinde. Buna Arda da dahil, G.Saray yönetimi de. Bir yönetim nasıl olur da Fatih Terim'den yazılı istek talep eder! Bunun sebebi şu; yarın bir gün Arda takımdaki huzuru bozar ya da performans adına hiçbir şey ortaya koyamazsa yönetim camiaya şunu diyecek, "Ey taraftar! Fatih hoca istedi, biz de aldık. İşte belgesi de burada."
"ÜST DÜZEY BİR OYUNCU İDİ..."
Gelelim Arda'ya… Tanımam, iyi çocuk diyorlar. A.Madrid ve Barcelona'da oynamış, tartışmasız üst düzey bir oyuncu idi. Ama günümüz futbolunda bir zamanlar üst düzey olmak başka bir şeydir, üst düzey kalabilmek ise hem bambaşka bir şeydir hem de çok zordur.
ARDA TURAN NASIL TOPARLAYACAK?
Arda yaşlandı, bir yıldır top oynamıyor. Anatomisi atletik sporlar için çok uygun değil. Nasıl toparlayacak bilmiyorum. Canıgönülden diliyorum ki Arda tekrar eski Arda olsun. Canıgönülden diliyorum ki taraftar onu bağrına bassın, kurtarıcı olsun. Canıgönülden diliyorum ki futbolu bıraktığında G.Saray taraftarı onu Fenerbahçe taraftarının Emre'yi sevdiği gibi sevsin. Ama emin değilim. Tutturamazsa rezil olur. Arkasından teneke bağlarlar ve çok kötü bir sonla futbol hayatını bitirir. İyi niyetli, zeki olduğu da çok açık. İnşallah son birkaç yılını eski Arda gibi tamamlar.
"HERKES CİNLİK PEŞİNDE"
Arda Turan, "Hâlâ Türkiye'nin en iyisiyim' dedi. Başkan Mustafa Cengiz ise teknik kadronun sözlü ve yazılı ısrarı ile aldıklarını vurguladı. Arda, G.Saray'da tekrar büyük bir çıkış yaşayabilir mi? Sizin beklentileriniz ne yönde? Bir tavsiyeniz var mı Arda'ya?
Herkes cinlik peşinde. Buna Arda da dahil, G.Saray yönetimi de. Bir yönetim nasıl olur da Fatih Terim'den yazılı istek talep eder! Bunun sebebi şu; yarın bir gün Arda takımdaki huzuru bozar ya da performans adına hiçbir şey ortaya koyamazsa yönetim camiaya şunu diyecek, "Ey taraftar! Fatih hoca istedi, biz de aldık. İşte belgesi de burada."
"ÜST DÜZEY BİR OYUNCU İDİ..."
Gelelim Arda'ya… Tanımam, iyi çocuk diyorlar. A.Madrid ve Barcelona'da oynamış, tartışmasız üst düzey bir oyuncu idi. Ama günümüz futbolunda bir zamanlar üst düzey olmak başka bir şeydir, üst düzey kalabilmek ise hem bambaşka bir şeydir hem de çok zordur.
ARDA TURAN NASIL TOPARLAYACAK?
Arda yaşlandı, bir yıldır top oynamıyor. Anatomisi atletik sporlar için çok uygun değil. Nasıl toparlayacak bilmiyorum. Canıgönülden diliyorum ki Arda tekrar eski Arda olsun. Canıgönülden diliyorum ki taraftar onu bağrına bassın, kurtarıcı olsun. Canıgönülden diliyorum ki futbolu bıraktığında G.Saray taraftarı onu Fenerbahçe taraftarının Emre'yi sevdiği gibi sevsin. Ama emin değilim. Tutturamazsa rezil olur. Arkasından teneke bağlarlar ve çok kötü bir sonla futbol hayatını bitirir. İyi niyetli, zeki olduğu da çok açık. İnşallah son birkaç yılını eski Arda gibi tamamlar.