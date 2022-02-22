Ahmet Çakar: "Arda Turan'ın futbol kariyeri bitti"

Galatasaray'da Göztepe maçına alınmayan ve Fatih Terim paylaşımıyla konuşulan Arda Turan için çarpıcı bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Çakar: 'Arda Turan'ın futbol kariyeri bitti'
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22 Şubat 2022 01:19
Galatasaray'da Göztepe maçı kadrosuna alınmayan ve sonrasında Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle konuşulan Arda Turan için flaş bir iddia gündeme geldi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Domenec Torent'in "Arda Turan'ın paylaşımını ona sorun" şeklindeki sözlerinin ardından, 35 yaşındaki ismin futbol hayatının bittiğini iddia etti.

Arda Turan ile ilgili konuşan Ahmet Çakar "Arda Turan'ın futbol kariyeri 22.02.2022 itibariyle bitmiştir. Bir daha kadroya alınmaz. Domenec Torrent'in açıklamaları ortada. Arda'ya en az iki ay su yok. Temmuz ayında falan Kırkıpınar'da oynayabilir! Arda Turan gibi bir ismin bu saatten sonra alt ligde ya da Anadolu takımında oynayacağını düşünmüyorum, bu büyük bir hata olur." ifadelerini kullandı.

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