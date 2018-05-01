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Ahmet Çakar: 'Akhisar, G.Saray'a karşı 4-5 oyuncusu oynatmazsa...'

Yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında çarpıcı açıklamalar yaptı...

Ahmet Çakar: 'Akhisar, G.Saray'a karşı 4-5 oyuncusu oynatmazsa...'
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01 Mayıs 2018 10:46
Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında son 270 dakikayı bekleyen Galatasaray'da gözler artık Akhisarspor maçına çevrilirken Ahmet Çakar'dan iddialı bir yorum geldi.

Ahmet Çakar açıklamasında, "Aylardır burada Sinan Galatasaray'ı sahasında ancak Beşiktaş yener dediler ama olmadı. Hafta sonru Galatasaray şimdi Akhisar'a gidecek. Akhisar ve Okan Buruk kupa finali öncesi rotasyon yaparsa diğer takımlar ayaklanır. Eğer 4-5 as oyuncusunu oynatmazsa etik değildir" dedi.

Çakar ayrıca, "Kupa finalinden önce Akhisar rotasyon yaparsa Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir taraftarı ayaklanır" sözlerini kullandı

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