Ahmet Çakar: 'Akbaba gibiler, Galatasaray'ı seçime götürecekler'

Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Çakar ve Ömer Üründül, Galatasaray'ın seçim gündemini değerlendirdi.



"Galatasaray'da Başkan Cengiz'in rahatsızlığı söz konusu iken seçim için kulis yapanlar ve kongreye gidilmesi gerektiğini söyleyenler var. Ne diyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdiler...



AHMET ÇAKAR: AKBABALAR KULİSTE



"Mustafa Cengiz maalesef ağır hasta. Allah şifa versin, inşallah toparlar ve sağlığına kavuşur. Ama toparlasa da sağlığı, başkanlığı yürütmesine el verir mi bilemiyorum. Dolayısıyla doğal olarak Galatasaray'da başkanlık kulisleri başladı. Maalesef bazı Galatasaray genel kurul lobileri akbaba gibiler. İşler iyi giderken başkanların altını oyanlar, şimdi mi oymayacaklar! Başkan hasta, takım kötü bir sezon geçirdi, Avrupa'ya gitme ihtimalleri güç, dolasıyla Galatasaray genel kurulunda uyuyan bazı hücreler uyandı. El altından, ufak ufak çalışıyorlar ve muhtemelen kulübü seçime götürecekler"





ÖMER ÜRÜNDÜL: "KARARI KENDİSİ VERMELİ"



"Çok hassas bir konu. Sayın Başkan Mustafa Cengiz önemli bir rahatsızlık geçirdi. Bence bu konudaki tercih Başkan'ın olmalı. Çünkü Cengiz G.Saray'a büyük katkılar verdi. Mali tabloyu düzeltti, takım iki sene üst üste şampiyon oldu. Başarılı bir başkan. Görevde kalıp kalmama kararını da sağlık durumuna göre kendisi vermeli."



