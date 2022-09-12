Eski hakem, spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği Süper Lig 6. hafta maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çakar, şampiyonluk favorisi dile getirirken, sarı-kırmızılıları ezeli rakiplerinin kıskandığını söyledi.



"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ"



Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar, "2000 yıllarındaki UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın kadrosundan sonraki en iyi kadro. Bakın Galatasaray'ın kağıt üzerinde 3. santrforu da yıldız. Marcao gitmemiş olsaydı şampiyonluğun ağır favorisi Galatasaray'dı. Hala da favori" ifadesini kullandı.



"GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KORKU İÇİNDE"



Öte yandan Çakar, Galatasaray'ın rakiplerinin korku içinde olduğunu düşündüğünü belirterek, "Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular şu anda 'Galatasaray'ı nasıl geçeceğiz?' korkusu içerisindeler" diye konuştu.





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