Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 5-1'lik Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"ÖN ELEMELER AVANTAJ"



Skor aldatmasın, Malatyaspor hazır değil. Sezonu erken açtık, ön eleme de oynadığımız için o maçlar bizim için avantaj. Sezon başlangıcı iyi bir başlangıç



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MİYİZ?"



Roma çok zor bir kura, Şampiyonlar Ligi'ne mi kura çektik dedim. Her şeyde bir hayır vardır. Artık Roma ya da başkası, geçmek istiyoruz. Molde'yi geçtiğimiz gibi de geçeriz. O gün oyuncuların psikolojisine, form durumuna, hakeme, sahaya bağlı.



"DİĞERLERİ NE YAPACAKLAR?"



Trabzonspor ile Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı diyorlar, diğerleri ne yapacaklar? İkinci, üçüncü olmak için mi oynayacaklar? O kadar erken ki daha... Bugün bunu konuşmak için çok erken. Bana uzak yorumlar. Çıkacağız, oynayacağız, göreceğiz. Ama Trabzonspor'un mücadelesi, şampiyonluk mücadelesi. Bütün süreç o şekilde yönetildi, şampiyonluk mücadelesi veriyoruz ancak rakiplere saygı göstermeniz lazım. Saygı göstermezseniz öyle bir yere yapıştırırlar ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Biz sadece ligin ilk maçını kazandık.



"TRANSFERE CEVAP VERMİYORUM"



Transfer sorularına cevap vermiyorum. Uzun bir süreç, yoğun bir çalışma ile transfer yapıyoruz. Süreç içerisinde en iyisini yapmaya çalıştık. Molde maçındaki her iki maçta ve buradaki maçta transferleri erken gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Oyuncular da yüzde 100 değilse bile yüzde 70-80 oranında katkı verdiğini gördük. Hamsik, Cornelius, bunlar Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenerek geldiler. Fazla yorum yapmak istemiyorum ama antrenman eksikleri olabilir. Peres oldukça katkı verdi. Kısaca transferlerin performansından ben şahsım adına memnunum.



