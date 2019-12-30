Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni teknik direktör açıklaması

HÜSEYİN CİMŞİR VE TECRÜBELİ FUTBOLCULAR

ÜNAL KARAMAN AYRILMAYI KAFASINA KOYMUŞ

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM

ÜNAL HOCA KEŞKE BENİMLE KONUŞSAYDI

ÜNAL HOCA DAHA ÖNCE DE İSTİFASINI SUNDU AMA...

BANA, BAŞKANA HAKARET EDİYORLAR

Ahmet Ağaoğlu: "Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış." https://t.co/qYgQXLFaEd pic.twitter.com/GMJ8sNkJEb



— Sporx (@sporx) December 30, 2019

Trabzonspor'un mevcut teknik yardımcı teknik direktör ve takımdaki tecrübeli futbolcular ile "şimdilik" yola devam edeceğini ifade eden Ağaoğlu, " Şota Arveladze ile Mustafa Denizli ile anlaşıldığı iddiaları var. Biz bu süreci 24 saattir yaşıyoruz. Gündemde hiçbir teknik direktör ismi yok" şeklinde konuştu.Trabzonspor'un yükünü taşıyacak isimlerin olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Takımda önemli isimlerimiz var. Jose Sosa ile uzun süre çalışmak istiyoruz, bunu da kendisine ilettik.Bu sorumluluğu taşıyacak yönetim kurulu görev başında. Aynı zamanda profesyonel futbolcu kadrosu ve teknik heyetteki hocalarımızla şu an ,itibariyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Ünal Karaman ile yolların ayrılması hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Ünal Karaman ile 1,5 yıl çok sık görüşürdük.Dün akşam genel sekreterimiz ile yaptığı görüşmede bunu ifade etmiş. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gelinen nokta ve yaşanan süreç bu" dedi.Ünal Karaman konusunda büyük bir hayal kırıklığını yaşaAncak Trabzonspor'un başkanı olarak olaya bakarsanız, hayal kırıklığı söz konusu. Canım acımadı mı, acıdı! Ünal Karaman işine ve kişiliğine saygı duyduğum bir insan. Kulübün doğruları, kişilerin doğrularından önce gelir. Bunun üzerine gitmek hocaya daha fazla zarar verir. Bu ülkenin değerli teknik adamlarından bir tanesi. Her iki tarafında kararına saygı duymak, sağduyulu olmak hepimizin görevi. Bundan sonra yapılacak şeyler sadece spekülasyon olur ve kulübe zarar verir" ifadelerini kullandı.Ünal Karaman'ın kendisi ile görüşmediğini ifade eden Ağaoğlu, "Geldiğimiz noktada çok daha güçlü ve çok daha hırslı olarak mücadelemize devam edeceğiz. Ünal Hoca keşke benimle konuşsaydı.. Konyaspor maçından sonra Kayserispor maçına kadar onun tarafından bana bir şey iletilmedi" dedi.Ünal Karaman'ın daha önce de istifasını sunduğunu ancak bunu kabul etmediğini vurgulayan Ağaoğlu, "Büyük takımlar, büyük kuruluşlar kişiler kaim değillerdir. Bir Yeni Malatyaspor maçı yaşadık,. Bana havalimanında bunu söyledi ama 'Bekle, gerekeni yapacağız' dedik. Sonrasında alınan kararları herkes gördü. Ancak kimse, Trabzonspor'un üstünde değildir" şeklinde konuştu.Ünal Karaman kararının ardından kendisine birçok hakaret içerikli mesajın geldiğini dile getiren Ağaoğlu, "Telefonuma onlarca mesaj geldi. Çok büyük bir bölümü hakaret içerikli. Bu camiaya gönül veren insanların, kulüplerinin başkanına şekil ne olursa olsun bu şekilde hitap etmeleri hoş değil.Ortada olumsuzluk varsa, sorumlusu kulüp başkanıdır. Başkan eleştirilir, yanlışları söylenir ama başkanın aile fertlerine ağır şekilde hakaret etme hakkını kimse kimseye vermiyor" ifadelerini kullandı.