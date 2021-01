Ahmet Ağaoğlu'ndan Visca açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir'i mağlup edip Süper Kupa'yı müzelerine götürdükleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Ağaoğlu Olimpiyat Stadı'nın kendilerine uğurluk geldiğini söyleyerek söze başlayarak, "Bu statta kazandığımız 4. kupa. Her şeyden önce güzel bir maç oldu. Hava şartları da bu sene oynadığımız en sıkıntılı maçlardan birine neden oldu. Rüzgar var, hava soğuk, kar yağışı var... Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, büyük ihtimalle 1 hafta oynamaz." ifadelerini kullandı.



Başkan Ağaoğlu Edin Visca transferine yönelik iddialarla ilgili ise, "Göksel Gümüşdağ maç başında yanıma otururken, "Visca'yı bize vermişsiniz" dedim, "Hayırlı olsun, Visca'yı almışsınız" dedi. Yok, Başakşehir'deki hiçbir oyuncuyla temasımız olmadı. Senaryoyu yazıyorlar, öyle devam ediyor." sözlerini sarf etti.



"BU STADI SEVİYORUZ"



Atatürk Olimpiyat Stadı'nı çok sevdiklerini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Bu stadı seviyoruz. Buradaki 4. kupamızı aldık. Güzel bir maç oldu. Süper Kupa'ya yakışır bir maç oldu. Güzel bir mücadele vardı. İki takımın oyuncularını da kutlamak lazım. Bu soğuk havada ve şartlarda güzel mücadele ettiler. Hava soğuk, kar yağıyor, zemin de kaygandı. Büyük bir özveriyle mücadele ettiler. Bizim takım da her gün üzerine koyarak gidiyor. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bir haftalık arayı bile değerlendiremedik. TFF Süper Kupa maçını oynamak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.



Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayarak, "İnşallah bütün takımlar fazla sıkıntı yaşamadan ligin sonunu getirir. Çünkü hiç alışık olmadığımız dönemden geçiyoruz. Diğer taraftan ülkemizin tek eğlencesi futbol. Sokağa çıkma yasakları var. Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, eğlence mekanları, restoranlar, kafelerin kapalı olduğu bir süreç içinde 3 günde bir oynanan futbol insanların tek eğlencesi haline geldi. Bu süreci inşallah fazla sıkıntı ve sakatlık yaşamadan takımlar tamamlar diye temenni ediyoruz." diye konuştu.



"İRFAN VE VISCA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"



Teknik direktörler Abdullah Avcı'nın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'ye talip olabilecekleri yönündeki esprisinin hatırlatılması üzerine Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Transfer dönemi daha bitmedi. Bittiği zaman hep beraber değerlendiririz. Hoca espri olarak söyledi. O şekilde de değerlendirelim. Trabzonspor Kulübünün 8-10 milyon avro bonservis verebilecek finansal yapısı yok. Bunu herkes biliyor. İrfan Can Kahveci veya Edin Visca, Trabzonspor'un transfer gündeminde olan oyuncular değil. Kadroya dahil olacak oyuncular ya da ihtiyaçları hocamıza yöneltirseniz çok daha sağlıklı ve doyurucu cevap alırsınız."