



Süper Lig takımlarından Trabzonspor, kalecisi'ın transferi için İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United ile büyük oranda anlaştığı iddia edildi. Bu iddiaları başkan Ahmet Ağaoğlu yalanladı.A Spor'un Sheffield United'ın Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve sonraki satıştan %15 pay vereceğini iddia etti. Ancak Ahmet Ağaoğlu, bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a "Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan ile az önce konuştum, "Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister" dedim. O da bana başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız" dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz." açıklamasını yaptı.Ahmet Ağaoğlu ayrıca "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar." dedi.