Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor için iddialı sözler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hem sahada hem kasada hem masada güçlü bir Trabzonspor hedefine doğru hızla yürüdüklerini söyledi.



Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevde bulundukları süre boyunca 1 milyar 100 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti.



"Nisan 2018'de koltuğa oturduğumuzda borcumuz 900 milyon lira civarındaydı." diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"O günkü kur ile 185 milyon avro ediyor. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla da borcumuz yine 900 milyon lira civarında. Güncel kur üzerinden 110 milyon avro. Göreve geldiğimiz günden bugüne ödediğimiz para ise 1 milyar 100 milyon liranın üzerinde. Ortalama günde 1,2 milyon liralık bir ödeme yaptığımız anlamına geliyor. Biz borçları öderken diğer taraftan da ağır faiz yükü ve kur farkından kaynaklanan sorunları da çözerek kulübümüzün bir batağın içerisine girmesini engelledik. Bunları yapmamış olsaydık ve eski anlayış devam etmiş olsaydı borcumuz maalesef 2 milyar liranın üzerine çıkacaktı. Bu şekilde bir ekonomik istikrarla devam ettiğimiz sürece 7 yıl sonra borçsuz bir Trabzonspor olacağını ümit ediyoruz. Bu Trabzonspor camiasının gücüdür, Trabzonspor ailesinin hep birlikte başardığı seferberliğin ürünüdür."



Son olarak Alexander Sörloth'u Leipzig'e gönderen Trabzonspor'un transferlerden büyük gelir elde ettiğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Göreve geldiğimizde Trabzonspor'un futbolcu üretecek, yetiştirecek, değerleyecek ve satacak bir kulüp olması gerektiğini vurguladık. İlk günden beri de bu çizgide devam ediyoruz." dedi.



Ağaoğlu, 2,5 yılda 38 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını, bu futbolcuların tamamı için yaklaşık 13,2 milyon avro bonservis bedeli ve 3,7 milyon avro menajerlik ücreti ödediklerine dikkati çekerek, "Yine bu süreçte Alexander Sörloth, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Bero ve Castillo gibi isimlerin bonservis bedeliyle satışını gerçekleştirdik. Bu transferlerden kulübümüz 44 milyon 300 bin avro gelir elde etti. Yani harcadığımızın 2,5 katı bir gelir elde etmişiz. Bu süreçte Süper Lig'de iki sezonda da şampiyonluk yarışı verdik, Türkiye Kupası'nı müzemize götürdük. Diğer kulüplerin aynı sürede yaptığı transferlere, harcadığı paralara ve elde ettikleri puanlar ile gelirlere bakarsak, Türkiye'de bu anlamda en başarılı kulüp olduğumuzu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.



- "300 milyon liraya yakın gelir kasamıza koyduk"



Zorlu süreçlerden geçtiklerini anlatan Ahmet Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Görev süremizin hemen başında ödenmemiş futbolcu maaşları, Çin'den Amerika'ya kadar biriken bonservis ve menajerlik ödemeleri, UEFA, FIFA ve TFF'deki dosyaların yanı sıra pek çok ekonomik çıkmazla ve sorunlarla karşı karşıyaydık. Sloganımızda olduğu gibi yan yana, biz bize büyük bir mücadelenin içine girdik. Doğru planlama ve doğru adımlarla hemen hemen tüm gelirlerimizde yüzde 50'yi aşan bir artış sağladık. Yaklaşık 140 milyon liradan fazla sponsorluk geliri elde ettik. Bu sezon bilet, kombine, forma ve maç günü gelirlerimizde büyük bir düşüş yaşansa da geçtiğimiz sezonlarda yine 150 milyon lirayı aşan bir ticari gelir sağladık. Neredeyse 300 milyon liraya yakın geliri kasamıza koyduk."



- "Yine Türkiye'nin en değerlisi olacağız"



Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü'nün her alanda değer kazandığını belirterek, "Gerek kulübümüzün tüzüğünde, 'Genel kurulda onaylanan bütçenin yüzde 10'unun üzerinde yapılan harcamalardan yönetim kurulu şahsen sorumludur' şeklinde yaptığımız değişiklik, gerekse uyguladığımız mali disiplin ve Bankalar Birliği ile gerçekleştirdiğimiz yapılandırma kulübümüzün stabil bir ekonomiye kavuşmasını sağladı." dedi.



Ağaoğlu, 6-7 aydır futbolcusuna ödeme yapamayan Trabzonspor'dan gününden önce ödemelerini gerçekleştiren ve günden güne değer kazanan bir Trabzonspor'a geldiklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Haliyle bu durum tüm ekonomik verilere yansıdı. Göreve geldiğimizde 164 milyon lira olan Borsa İstanbul'daki değerimiz bugün itibarıyla 1,2 milyar lira. Türk lirası bazında 1 milyar liralık bir artış, avro bazında ise 100 milyon avrodan fazla bir değer kazanmışız. Sadece borsada değil, sahada da değerlenen bir Trabzonspor yarattık. Sörloth'un satışından önce 86 milyon avro ile Türkiye'nin en değerli kulübüydük. Her ne kadar ikinci sıraya gerilemiş olsak da yeni transferlerimizin performansıyla yeniden Türkiye'nin en değerlisi olacağımıza eminim. Geçtiğimiz yıllarda 35-40 milyon avro bandında kadro maliyetiyle 60 milyon avroluk bir değere ulaşıyorduk. Bugün 15 milyon avroluk bir kadro maliyetimiz var ve 80 milyon avroya yakın bir piyasa değerimiz bulunuyor. Aynı zamanda sahada da harcamalarımıza oranla daha yüksek başarılar elde ediyoruz. Hem sahada hem kasada hem masada güçlü bir Trabzonspor hedefine doğru hızla yürüyoruz."



- "Sabrın sonu selamettir"



Yine herkesin konuşacağı, tüm spor kamuoyunun Trabzonspor'u takip edeceği bir sezon olacağını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Flavio, Baker, Lewis, Marlon, Edgar, Diabate gibi isimlerle kadromuzu güçlendirdik. Talihsiz bir sakatlık yaşamasaydı Trondsen de takımımıza çok faydalı olacaktı. Tüm transferlerimizin hem Süper Lig'in hem de Avrupa'nın dikkatle takip edeceği isimler olacağına eminim. Şimdiden konuşulmaya başlandı bile. Mevcut kadromuza güçlü takviyeler yaptık. Biz taraftarlarımıza bir söz verdik, 'Trabzonspor'u her zaman yarışın içinde tutacağız' dedik. Bu sözümüzü de tutmaya çalışıyoruz. Ancak burada herkesin biraz sabırlı olması gerekiyor. Taraftarlarımız, camiamız ve bize gönül veren herkes sabırla Trabzonspor'un yanında olmalı. 'Sabrın sonu selamettir' derler. Sabredersek, sağ salim arzuladığımız limana ulaşacağımıza inanıyoruz."