Ahmet Ağaoğlu'ndan Tiger Woods müjdesi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenecekgeçen yılki şampiyonubu yıl da turnuvaya katılacak.yenidengelebilmesi için girişimler sürüyor.Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde kasım ayında bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Turnuvada bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlayacak.Geçen yılın şampiyonu Justin Rose, unvanını korumak için Belek'e gelecek. İngiliz oyuncu geçen günlerde Türkiye Golf Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelerek katılımıyla ilgili protokole imza attı. 1-4 Kasım tarihlerindeki dev turnuvaya Tiger Woods'un gelmesi için ise görüşmeler sürüyor.Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tiger Woods'un yeniden Antalya'ya gelebileceğini söyledi. Ünlü oyuncunun bu yıl yeniden turnuva ritmini yakaladığını belirten Ağaoğlu, ABD'li oyuncunun gelmesi halinde turnuvanın medya görünürlüğünün hatırı sayılır miktarda artacağını savundu.Avrupa Turu'nun Rolex Series kapsamındaki sekiz organizasyonundan biri olan 7 milyon Dolar toplam ödüllü Turkish Airlines Open, 2013- 2015 yılları arasında Montgomerie Maxx Royal Sahası'nda düzenlenmişti. 2016 yılından itibaren Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvada bu yıl da 75 elit oyuncu mücadele edecek. Dev organizasyonda önceki yıllarda olduğu gibi üç Türk oyuncu da wild card ile sahaya çıkma şansı yakalayacak.