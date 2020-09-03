Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk mesajı

Geçen sezonu kupa şampiyonu olarak tamamladıklarını hatırlatan Ahmet Ağaoğlu "Asıl hedefimizin ne olduğunu unutmadık. Ligde bu sene yine iddialı olacağız" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk mesajı
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03 Eylül 2020 12:21
Şampiyonluğu geçen sezon Başakşehir'e kaptırılmasından sonra takımı yardımcı antrenör Eddie Newton'a emanet eden Trabzonspor, lige iddialı girmek istiyor.

Takımdan ayrılan yıldızların yerini dolduracaklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bizim bir hayalimiz var ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Şampiyonluğu son haftalara kadar kovaladıklarını ve hakem hataları sonrasında yarışı kaybettiklerini savunan Ağaoğlu "Sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamladık. Ama asıl hedefimizin ne olduğunu unutmadık" ifadelerini kullandı.

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