Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek haftalar için bir hayli umutlu açıklamalarda bulundu.
Milli araya üst üste alınan 2 galibiyet nedeniyle moralli girdiklerini dile getiren Bordo-Mavililer'in patronu, "Yeni bir takım olduğumuz için ilk haftalarda eksikliklerimiz vardı. Ancak her geçen gün üstüne koyarak ilerledik ve Trabzonspor'a yakışır bir oyun ortaya koymaya başladık. İlk 8 hafta sonunda da kendimizi iyi bir yerde bulduk. Seri galibiyetlerle daha üst sıralara geleceğimize inanıyorum" dedi.
'Şampiyonluk doğru değil'
Karadeniz ekibinin her zaman zirve yarışı içerisinde olacağının altını çizen Ağaoğlu, "Takımımızın kadro kalitesi yüksek olduğu için camianın bizden beklentisi de bir hayli fazla. Her şey yolunda gidiyor ancak bu dönemde şampiyonluğun söylenmesi çok doğru değil. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Bu nedenle ilk hedefimiz zirve yarışı içerisinde olmak ve ilerleyen yılların iskelet kadrosunu oluşturmak" dedi.
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Milli araya üst üste alınan 2 galibiyet nedeniyle moralli girdiklerini dile getiren Bordo-Mavililer'in patronu, "Yeni bir takım olduğumuz için ilk haftalarda eksikliklerimiz vardı. Ancak her geçen gün üstüne koyarak ilerledik ve Trabzonspor'a yakışır bir oyun ortaya koymaya başladık. İlk 8 hafta sonunda da kendimizi iyi bir yerde bulduk. Seri galibiyetlerle daha üst sıralara geleceğimize inanıyorum" dedi.
'Şampiyonluk doğru değil'
Karadeniz ekibinin her zaman zirve yarışı içerisinde olacağının altını çizen Ağaoğlu, "Takımımızın kadro kalitesi yüksek olduğu için camianın bizden beklentisi de bir hayli fazla. Her şey yolunda gidiyor ancak bu dönemde şampiyonluğun söylenmesi çok doğru değil. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Bu nedenle ilk hedefimiz zirve yarışı içerisinde olmak ve ilerleyen yılların iskelet kadrosunu oluşturmak" dedi.
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