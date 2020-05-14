Ahmet Ağaoğlu'ndan oyunculara şampiyonluk mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz hazırız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyen bordo-mavili oyunculara, "Size inanıyoruz" sözleriyle destek ve moral verdi.

Haber; Sabah
Ahmet Ağaoğlu'ndan oyunculara şampiyonluk mesajı
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14 Mayıs 2020 09:18
Trabzonspor'da idmanlar neşeli geçerken, futbolcuların temposunun her geçen gün daha da arttığı öğrenildi. İlk günlerde tedirgin olan oyuncular, testlerin negatif çıkmasıyla moral buldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu da takımı yakından takip edip, teknik direktör Hüseyin Çimşir'den sürekli bilgi alıyor.

ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ

"Biz hazırız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyen futbolcularına mesaj gönderen Ağaoğlu, ligin başlangıç tarihi üzerindeki tartışmalara kulaklarını kapatmalarını istedi. Ağaoğlu, "Kimin ne söylediğine bakmayın. Biz devletin alacağı her karara saygı duyacağız. Ancak şunu bilin ki şampiyonluk yolunda takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz" dedi. 

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