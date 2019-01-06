, bordo - mavili takımla ilgili A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.n ligdeki durumunu değerlendiren Ağaoğlu, "" dedi.teklif gedliği iddia edileniçin sorulan soruya AğaoğluKadro dışı kalan kalecidurumu için de açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu,diye konuştu.Bordo - mavililerin Malatya maçında aldığı skordan sonra gelen eleştirileri değerlendiren Ağaoğlu, "Malatya maçından sonra söylenenler unutuldu mu? 4-5-6 yiyen takımdan beraberliğe üzülen bir takım haline geldik dediğimden sonra 5-0'lık Malatyaspor mağlubiyet geldi. Sonra insafsızca eleştiriler oldu, bu da futbolun içinde var, bunu da çok garipsemiyorum ama önemsemiyorum da." ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un henüz hiçbir şey kaybedip, kazanmadığını vurgulayan başkan, "Hiçbir şey kaybedilmediği gibi hiçbir şey de kazanılmadı." şeklinde konuştu.Şampiyonluk beklentisine girilmemesinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu, "Dün gece 2-3'e kadar çalıştık, önceki gece aynı şekilde. Her şey kaybolan idari, ekonomik disiplini rayına oturtmak için. Geldiğimiz zaman söyledik, 3 sene müsaade edin. 4, 5, 6. sene ağırlığını bu lige koyacak bir Trabzonspor olacak dedik." diyerek taraftara mesaj verdi.Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda ise, "Trabzonspor'un şampiyonluk şansı nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Biz konuşmuyoruz bunu. Şampiyonluk geldiğimizden beri ağzımıza aldığımız bir söylem değil. Biz her zaman zirve yarışının içerisinde olacağız dedik, zirve yarışına devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz. 3-4 maç kazanıp şampiyonluk naraları atmak ya da bir iki maç kaybettikten sonra da eleme, kedere bürünmek zaten futbolun gerçekleriyle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Sezon bittiği zaman ligi nerede bitiririz bunu hep birlikte göreceğiz. Şampiyonluk diye bir söz hiçbir zaman ağızımızdan çıkmadı. Bizim mücadelemiz zirve mücadelesi. Gözünüzü havaya dikerseniz, ayağınız bir takılır, yere düşürseniz, kafanızı bir vurursunuz neye uğradığınızı şaşırırsınız. Önümüzdeki merdiven basamaklarını tek tek çıkmaya büyük özen gösteriyoruz. Geriye kalan şans ve Allah'ın yardımı. Şunu da söyleyeyim, Allah bugüne kadar bize çok yardım etti, inşallah böyle devam ederiz."Ahmet Ağaoğlu, transfer yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine ise, "Transfer sürekli soruluyor. Bir futbol kulübünün özellikle Trabzonspor büyüklüğündeki bir kulübün gündeminin birinci hatta ikinci maddesi transfer olmamalı. Bizim de gündemimiz transfer değil." yorumunu yaptı."Neredeyse ne olursa olsun yapılan transferle tatmin olan bir ülke haline gelmişiz. Arada bir sosyal medyada göz gezdiriyorum, sabah kalktığı zaman taraftarların ilk soruları, 'KAP var mı?' bir oyuncuyu açıklayın bitti, o bir haftasını mutlu geçiriyor ama hiç hesabını kitabını yapmıyor." diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu oyuncuya verilen para, değerinin karşılığı mı, bu para nasıl ödenecek? Sadece 'Transfer var mı, var mı?' Transfer gerekirse yapılır. Ne zaman yapılacağına biz karar veririz. Her mevkide yetenekli oyunculara ihtiyaç vardır. Bunun sonu yok zaten, sonunun olmadığını, açıldığınız zaman nerelere gidebileceğinizi de gördük. 2, 3 ve 4 sene önce yapılan transferlerle. Peki bu transferler sizi bir yere taşıdı mı? Yok. O zaman herkes susacak. Demek ki bizim söylediğimiz doğru, bizi izlemeye devam edecekler ve sabır gösterecekler. Tüm ülkeden takdir toplarken kendi camiamızın bazı bölümlerinden maalesef eleştiri alıyoruz. Takımı lise takımına çevirdiniz diyorlar, eğer baktığınız yerden lise takımı olarak görüyorsanız o zaman siz kendi bakış açınızı bir kez daha kontrol edin. Yönetim olarak, teknik heyetimizle olağanüstü çaba göstererek bir şeyler yapmaya, doğruları yapmaya, bu kulübü layık olduğu yere taşımaya çalışıyoruz. Tabii ki eleştiri olacaktır ama lütfen biraz sabır gösteriniz, daha 8 aylık yönetimiz."Antalya kampında 29 kişilik oyuncu kadrolarından 19'unun altyapıdan olduğunu hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, şu görüşleri paylaştı:"Bu bizim politikamızdı. Vermiş olduğumuz sözdü. Tamamı A takım kadrosunda yer almayacak tabii ki ama bu onlara verilen en büyük şans. Bu şansı çok iyi değerlendirmeliler. Trabzonspor kalibresineki bir kulüp, bu kadar sayıda genç oyuncusuna hiçbir zaman bu şansı vermedi. Bu hem kulübümüzü ekonomik olarak rahatlatacak, hem de Türk futbolunda özellikle milli takım düzeyinde sıkıntılara bir ölçüde çözüm olacak diye düşünüyorum. Bunu ekonomik olarak da yapmak zorundayız. Aldığımızda 37 milyon avro olan kadro maliyeti 16 milyon avrolara düşmüş. Önümüzdeki sezon tahmin ediyorum daha da aşağılara çekilecek. 14-15 milyon avroluk bir kadro oluşumu Trabzonspor'u her zaman zirve yarışının içerisinde tutar."Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının Ziraat Bankası tarafından yapılandırılacağı haberleri hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:"Benzeri bir şeyi Ziraat Bankası ile geldiğimizden beri çalışıyoruz. Kendilerine bir rapor verdik, kadro maliyetini 15-17 milyon bandına çekeceğimizin sözünü geldiğimiz gün vermiştik. Trabzonspor olarak Nisan ayında bu işi başlattık. Burada tek farklılık, her yönüyle taraf olduğumuz ve desteklediğimiz bu operasyona TFF'nin dahil olması ve bu olaya sadık kalmayan kulüplere ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını ifade etmeleri. Aradaki tek fark bu. TFF'nin bu uygulamayı çok ciddi kontrol edip, tescil yasağı, lisans yasağı ve puan silmeye hatta küme düşürmeye kadar gidecek ciddi yaptırımların takipçisi olursa, belki 4-5 sene içerisinde futbol kulüplerimizin çok ciddi bir ekonomik disipline girdiğini hep birlikte göreceğiz."