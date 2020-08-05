Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limiti açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, harcama limitini normal karşıladıklarını belirtti.

Haber; Milliyet
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limiti açıklaması
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05 Ağustos 2020 08:08
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, harcama limitini normal karşıladıklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin açıkladığı limit bizim için sürpriz değil. Muhasebe yöntemi belli. Gelirin ne kadar, ödemelerin ne kadar ortada. Biz zaten bu rakamları beyan etmişiz. Muhasebemiz de hesaplamış. TFF'nin öngördüğü rakamlar ile bizim hesabımız, aşağı yukarı aynı. Bizi olumsuz etkileyecek bir tablo yok. Diğer kulüpler için açıklanan rakamlar bizi ilgilendirmez. Şu an Süper Lig'in ekonomik anlamda en istikrarlı kulübüyüz. Ayağımızı yorgana göre uzatmaya devam edeceğiz" dedi.





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