Ahmet Ağaoğlu'ndan 'Futbolda şike' açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolda şike davasına yönelik olarak,dedi.Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından bordo-mavili kulübün şike davasını sahipsiz bıraktığı şeklinde ortaya atılan suçlamaları üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:diyen Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti: