Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş tepki: 'Liderin maçı 1. kanalda olur'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından



Aradan sonra oynadıkları için mutlu olduklarını belirten Ağaoğlu, "Maçlar tehir edildiği günden bu yana, ligin oynanacak biteceği inancını yaşadım. Farkındaysanız da, bu konuyla ilgili yourm ve spekülasyon yapmayan, otoritelerin vereceği kararı bekleyen birkaç kulüpten biriydi Trabzonspor. Şükürler olsun ki yeniden başladık. İsmi yeni normal olarak adlandırılsa da, normale yakın bir dönem" dedi.



"LİDERİN MAÇI VARSA, 1. KANALDAN VERİLİR"



Yayıncı kuruluşun maçı 2. kanalından vermesine tepki gösteren başkan, "Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanalda, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Lider maç oynuyorsa, liderin maçı 1. kanaldan verilir. Doğrusu budur, yayıncı kuruluş bununla alakalı bir açıklama yapar da inşallah biz de rahatlarız" ifadelerini kullandı.



"KORA KOR MÜCADELENİN OLDUĞU BİR MAÇ"



Kıran kırana bir maç olduğunu kaydeden Ahmet Ağaoğlu, "Avrupa'da 2 maçımızı seyircisiz oynadık, zevki yok ama gereğini yerine getirmek zorundayız. Bazı maçları seyrediyorum Avrupa'da, onlara göre biz kora kor mücadelenin olduğu bir maç yaşadık. 37. dakikadan sonra 10 kişi oynadık. 90 gün üzerine ilk defa topla buluşuyorsunuz, 90 gün oynamadıktan sonra o ilk maçın psikolojik baskısı başka" diye konuştu.



"FENERBAHÇE ZİRVENİN UZAĞINDA"

"BİZİM TÜM HEDEFİMİZ 2+1 KUPA"



Bu sezon 2 kupayı birden almak istediklerini vurgulayan Trabzonspor Başkanı, "Salı günü oynayacağımız kupa maçı var, Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok güven veriyor. İlk maçtaki 2-1'lik sonucu ben avantaj olarak görmüyorum. Bugünkü mücadeleye yakın bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz." diyerek sözlerini noktaladı.



