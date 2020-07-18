Ahmet Ağaoğlu'ndan Filip Novak göndermesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da Gündem Futbol programında açıklamalarda bulunurken sözleşmesi sona eren Filip Novak'a gelen tekliflere yönelik gönderme yaptı.



İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri...



"Bizim oyuncularımıza bu ligden atlayan başka takımlar da var. Önemli olan oyuncuyu bulup getireceksin ve kendi bütçe rakamlarına göre oynatacaksın. Yoksa benim 1 verdiğim oyuncuya 3 teklif edip, bu vergi neden 15'ten 40'a çıktı diye ağlamayacaksın! Benim verdiğim 1 oyuncuya, sen 3 veriyorsan, onun vergisini ödeyecek paranın olduğu anlamına da gelir. Sözleşmesi devam eden oyuncularımla alakalı olarak yapılanlarla alakalı söylüyorum. Polemiğe yol açmak istemiyorum. İşin zor tarafı bu."



