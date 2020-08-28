Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'nın canlı yayınına katıldığı programda, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
HARCAMA LİMİTİ İÇİN GÖNDERME
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "TFF Harcama Limitleri yanlış hesaplanıyor, hata yapılıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ahmet Ağaoğlu "Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. "Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bundan hesaplanayamayacak bir durum yok." dedi.
"TRABZONSPOR VE GALATASARAY..."
Fenerbahçe'ye transferleri detaylı şekilde KAP'a bildirmediği için de gönderme yapan Ahmet Ağaoğlu "Türkiye'de yapmış olduğu harcamaları, yapmış olduğu transferleri, menajer harcamalarını kamuoyu ile en ince ayrıntısına kadar paylaşan sadece iki kulüp var! Trabzonspor ve Galatasaray! KAP işleyişi değiştirilse de Trabzonspor bunu paylaşır. Bir yandan hissedarlar var bir yandan her şeyi bilmek ihtiyacında olan bir taraftar grubu var. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz ve bunu dürüst şekilde yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
HARCAMA LİMİTİ İÇİN GÖNDERME
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "TFF Harcama Limitleri yanlış hesaplanıyor, hata yapılıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ahmet Ağaoğlu "Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. "Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bundan hesaplanayamayacak bir durum yok." dedi.
"TRABZONSPOR VE GALATASARAY..."
Fenerbahçe'ye transferleri detaylı şekilde KAP'a bildirmediği için de gönderme yapan Ahmet Ağaoğlu "Türkiye'de yapmış olduğu harcamaları, yapmış olduğu transferleri, menajer harcamalarını kamuoyu ile en ince ayrıntısına kadar paylaşan sadece iki kulüp var! Trabzonspor ve Galatasaray! KAP işleyişi değiştirilse de Trabzonspor bunu paylaşır. Bir yandan hissedarlar var bir yandan her şeyi bilmek ihtiyacında olan bir taraftar grubu var. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz ve bunu dürüst şekilde yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.