Ahmet Ağaoğlu'ndan Efecan Karaca, Salih Uçan ve Visca sinyali

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her gün farklı bir ismin adının transferde anılması yüzünden oldukça rahatsız… özellikle Bakasetas'ın yerine sürekli oyuncu yazılması nedeniyle kızgın olan Ağaoğlu yerel Haber61 kanalına konuştu.



Özellikle sosyal medyada transfer haberleri arayan Trabzonsporlu genç taraftarlar şu mesajı verdi:



"Menajer bir isim yazdırıyor, 15 gün boyunca gündemde kalıyor. Sonunda menajer beni arayıp 'Başkanım oyuncumla ilgileniyormuşsunuz, konuşabiliriz' diyor. Ben de bunu söyleyen menajere 'Git kim yazdıysa onunla konuş' diyorum…"



Bu açıklama sonrasnda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hatayspor maçından sonra "Şu an talip olduğumuz oyuncular Ocak ayında ya kulüpleriyle anlaşamadığımız ya da sezon sonunu bekleyen isimlerden oluşuyor" açıklaması geldi.



Akıllara Ocak ayında bordo-mavililerin kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca ve Salih Uçan ile Başakşehirli Edin Visca geldi.



