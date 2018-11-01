Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz savunması!

Başkanı, takımın durumu hakkında ve Antalyaspor taraftarının Burak Yılmaz için yaptığı tezahüratlarla ilgili konuştu: Trabzon şehrinin takımları 3-4 sene içinde tüm liglere damgasını vuracaktır. Buna inancımız tam. Antalyasporlular'ın Burak'a yaptığı tezahüratı anlamak mümkün değil. Burak nereye giderse gitsin hala Antalyaspor'a para kazandıran bir oyuncu. Burak Antalya için altın yumurtlayan bir tavuk. Ne yapacak, sahaya çıktığı zaman oynamayacak mıydı? Trabzon'dan para alıyor, emek veriyor. Bunun karşılığını vermeye çalışan bir oyuncu.Çıkan haberler de hoş değil. Burak benim oyuncumdur. Abdülkadir, Yusuf benim oyuncum. Bunların hepsi benim oyuncum. Benim oyuncularımla alakalı bu şekilde yapılan eleştiriyi ben kendime yapılmış olarak görürüm. Benim bunlardan haberim olmayacak, bir gazetecinin olacak, bunu kendine görev bilecek. Bu doğru bir şey değil. Doğru bir bakış açısı ve yaklaşım değil. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun hesabını soracak olan da benim.Burak Yılmaz'la Abdülkadir Ömür'ün gittiği doğrudur. Takımın içinde ağabeyiyle izin gününde bir yere gitmesinde, seyahat etmesinde bir sakınca yok. Ama alemlere dediğin zaman orada duracaksın. Bunu söyleyen bunu ispat etmekle de mükelleftir. Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın. Biz o balıkları başka havuza çoktan nakletmiş durumdayız. Bulanık suya balık avlamak için ellerini daldıranlar en fazla bizi görürler karşılarında.