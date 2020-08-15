Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Mustafa Cengiz'e uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz için kararını duyurdu.

Haber; AA
Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Mustafa Cengiz'e uyarı
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15 Ağustos 2020 20:08
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ise uyarı cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na, 7 Mart'ta medyada yer alan ifadeleri nedeniyle "kınama" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Mustafa Cengiz'e ise 12 Mart'ta medyaya yaptığı açıklamaları gerekçesiyle "uyarı" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.



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