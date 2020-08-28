Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan ve Sörloth için transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımda forma giyen hangi isimlere transfer teklifi geldiğini açıkladı.



"UĞURCAN VE SÖRLOTH İÇİN..."



Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan Çakır için teklif geldi. Leipzig de Alexander Sörloth için ısrarcı bir kulüp. Başka gelen teklif yok. Uğurcan ve Sörloth için de gelen teklifler beklentilerin altında. Bu rakamlara 'Evet' demeyiz." dedi.



"SİZE Mİ SORACAĞIZ?"



Bordo-mavililerin başkanı, "Sörloth ne kadar maaş alıyor? diye soruyorlar. Biz KAP'a bildirdik. Niye soruyorsunuz? Sörtloth'a 1.5 milyon euro ödüyoruz. Kulübüne de yıllık 375 bin euro ödüyoruz. Bu sezon maçların %50'sinde oynarsa da 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. Biz bir oyuncuyu alırken, o gün 'bunu almayın' diyenler, bugün 'sakın bu oyuncuyu satmayın' diyorlar. Size mi soracağız?" ifadelerini kullandı.



"TAKIMIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DURUYOR"



Takımın durumu hakkında konuşan Ağaoğlu "Takımın büyük bölümünü muhafaza ettiğimiz için çalışmalar kaldığımız yerden devam ediyor. Zaten iki hafta verebildik. Oyuncuların performansı da gayet iyi durumda, geçen yıllardaki gibi gelmediler. Maç oynayacak duruma çok yakınlar." açıklamasını yaptı.



"HAMİT ALTINTOP'UN KATKISI VAR"



Yeni kurulacak B Ligi ile ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu "Rezerv Lig'in kurulmasında Hamit Altınop'un çok büyük katkısı var. Süper Lig kulüpleri, Rezerv Lig'in ekmeğini çok ciddi şekilde yiyecekler." dedi.



"Kaçan şampiyonluk olumsuz hava yaratabilir" şeklindeki yorumlara da tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu "Şampiyonluğun kaçmış olması hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Başakşehir son 5 senedir şampiyonluk yarışının içerisinde ve bunun 4'ünü kaybettiler. Pandemi sonrası 8 maçımız vardı, şimdi 40 maçımız var. Bir kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor." şeklinde konuştu.



"JOSE SOSA İDDİASI YALAN"



Ahmet Ağaoğlu ayrıca "Ortaya değişik iddialar atıldı. Yok ben Sosa'ya soyunma odasında sert çıkmışım, Campi araya girmiş; 'Takım kaptanıyla böyle konuşamazsın' demiş. Pandemi arasından sonra hiçbir yöneticinin soyunma odasına girme şansı zaten yoktu." dedi.



"UEFA'YA BASKI YAPILDI"



UEFA'dan aldıkları men cezası hakkında da konuşan Ahmet Ağaoğlu "UEFA yetkilileri, bizim Avrupa'dan men cezası almamız için nerelerden baskı yediklerini bize ima ettiler. UEFA, bunu bize ima ettiği için söylememde bir sorun yok." açıklamasını yaptı.



