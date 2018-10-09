Ahmet Ağaoğlu: 'Zirve yarışında olacağız, en güçlü kadro...'

"Ekip mücadelesi beni mutlu ediyor"

"Yeni transfer Sosa"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın zirve yarışı içinde olacağını belirterek, bundan kimsenin şüphe duymamasını istedi.Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, yaşadıkları olumsuzluklara karşın ligin ilk 8 haftası sonunda Trabzonspor'un bulunduğu yerin iyi olduğunu söyledi.Trabzonspor'un sahada inanan, kenetlenmiş bir kadrosunun bulunduğunu belirten Ağaoğlu,dedi.Ağaoğlu, buna karşın göreve geldikleri andan itibaren özellikle ekonomik alanda boğuştukları birçok sıkıntının, problemlerin olduğunu ve bunun herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, şöyle devam etti:İlk 8 haftada çok şanssız puan kayıpları yaşadıklarını da dile getiren Ağaoğlu,şeklinde konuştu.Başkan Ağaoğlu, geçen sezon beklenileni veremeyen Jose Sosa'nın bu sezon farklı bir görüntü ortaya koyduğunu da vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Futbolcuların bazı sıkıntıları ortadan kaldırıldığında futbola daha konsantre olduğunu anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın alacakları ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruyu çekmesine ilişkin ise "Burak Yılmaz ve kulüp arasında bazı yanlış anlaşılmalar vardı. Basın toplantısında bunları söylemiştim. Onları ortadan kaldırdık, kaldırınca problemler, sorunlar da çözülüyor." diye konuştu.