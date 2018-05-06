Ahmet Ağaoğlu: 'Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk teklif geldi'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ASpor'a önemli açıklamalarda bulundu.Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in transferi için konuşan Ağaoğlu, "Başkan seçilip göreve başladıktan sonra İtalyan bir kulüp, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir'i transfer etmek isteyen kulüpler toplam" dedi.Trabzonspor'un daha önce yapılan transferlerden dolayı sıkıntılı bir sürece girdiğini ifade eden Ağaoğlu, "Göreve gelir gelmez oyuncuların biriken borçları için bir çalışma yaptık, Ocak ayından bu yana futbolcuların maaşları ödenmiyodu, bu durum takımda ciddi anlamda konsantrasyon kaybına yol açıyor.sonuçlarının ne olacağı da az çok belli" şeklinde konuştu.Jose Sosa ve Kucka'nın transferleri hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Sosa ve Kucka transferlerinde taksitler ödenmemiş,bir haciz kararı vardı ve daha sonra Akhisar ile görüşerek parayı taksitlere böldük" ifadelerini kullandı.