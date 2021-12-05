Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi

Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkanlığa seçildi

Haber; Sporx.com
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Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi
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05 Aralık 2021 11:08
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan oldu.

Trabzonspor Kulübünün 78. genel kurulunda başkan Ahmet Ağaoğlu oyunu kullandı.

Seçime tek aday olarak giren Başkan Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula sabah saatlerinde listesindeki isimlerle geldi.

Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen ile bir süre görüştükten sonra oyunu 4 numaralı sandıkta verdi.


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