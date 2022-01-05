Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ'ın Visca zirvesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferi için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Başakşehir Kulüp binasında bir araya geliyor.



Yapılacak bu görüşme sonrasınde Edin Visca transferi için resmi bir açıklama gelecek. Tarafların buluşmada ödeme planını belirleyerek transferi sonlandırması bekleniyor.



Öte yandan 61 saat'e konuşan Göksel Gümüşdağ, "Bugün Ahmet Ağaoğlu başkanımız 14.30 gibi kulübümüze gelecek. Son aşamaya geldik. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar." sözlerini kullandı.



Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 16.00'da stadımızda basın açıklaması yapacaklardır. Basın mensuplarının Covid-19 önlemlerine dikkat etmeleri rica olunur" sözlerine yer verildi.



İŞTE YAŞANAN SÜREÇ



Aylar önce başlayan görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Yönetim, Başakşehir ile prensipte anlaşırken, bonuslar dahil 4 milyon Euro'ya taraflar el sıkıştı. Visca'nın bordo mavililer ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



2011'de Visca'yı 400 bin Euro karşılığında Başakşehir'e getiren teknik direktör Abdullah Avcı, eski oyuncusuyla Trabzonspor'da bir araya gelmeyi çok isterken, transfer sürecinde önemli rol oynadı. Sezonun ilk yarısında çıktığı 18 lig maçında 4 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan Visca, ara transfer dönemi resmen 12 Ocak'ta başlayacağı için 21. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.





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