Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç'tan ortak Novak açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Bakanı Ali Koç, Filip Novak hakkında çıkan bir haber üzerine açıklama yaptı.



Hürriyet Gazetesi'nde Ahmet Ağaoğlu'nun Riva'da "Novak bizde 700 bin Euro'ya oynuyordu. 900 bin Euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin Euro'ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon Euro imza parası ve 1 milyon Euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin Euro'yu nasıl veriyorsunuz" şeklinde konuştuğu haber için açıklama yapıldı.



AĞAOĞLU: "BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"



Ahmet Ağaoğlu, "Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir Filip Novak açıklaması yapmadım. Transfer döneminde çeşitli spekülasyonlar oluyor, yazılacak bir şey de olmadığı için bunlar çıkıyor. Sayın Ali Koç'a da söyledim. Novak 800 bin € alıyordu, 1,2 Milyon € teklif ettik. Hesabımızı kitabımızı yıl içinde yapıyoruz. Camiamız tarafından cimri olmakla eleştiriliyoruz. Gelirimiz belli, giderimizin de aynı doğrultuda olması lazım." dedi.



"ALİ KOÇ: "TEŞEKKÜR EDERİM



Ali Koç ise "Sayın Ahmet Başkan'a teşekkür ederim, arayıp böyle bir açıklama yapmadığını söyledi. Biz sahada da transferde de rekabet ediyoruz. Ahmet Başkan'a tekrar teşekkür ederim. Kulüpler Birliği olarak son dönemde sık sık toplanıyoruz. Zaman zaman aynı görüşte, zaman zaman farklı görüşte bulunuyoruz. Harcama limitleri ne olur, ne olmaz zaman gösterecek. " diye konuştu.



