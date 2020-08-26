Ahmet Ağaoğlu: 'Uğurcan ve Sörloth'a teklif var'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, fikstür çekiminin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu ve transfer için de konuştu.



İlk haftada Beşiktaş ile oynayacak olmalarını değerlendiren Ağaoğlu, "Diğer 20 takımdan biriyle açacaktık sezonu. Beşiktaş'a kısmet oldu, denk geldi. Aslında benim yöneticilik kariyerimde bu ikinci olacak. 2001 yılında sezonun ilk maçını Beşiktaş ile oynamıştık Dolmabahçe'de. Şimdi evimizde oynayacağız. Çok zor ve uzun bir sezon. 40 lig maçı oynanacak. Kupa maçlarını da buna dahil ettiğinizde, milli maçları dahil ettiğinizde, Avrupa kupası maçları da dahil edildiği zaman 68 maç ortalama oynanacak. 15 Mayıs'ta sezonu bitirmemiz gerektiği için mayısın ortasında da sıkışık bir takvim olacak. Oyuncular açısından da bizler açısından da zor olacak. İnşallah bu uzun ve yorucu sezon tüm kulüplerin oyuncularını sakatlıktan uzak tutar. Çünkü pek kolay kolay dayanılacak bir lig takvimi değil. Ancak bir tarafta korona bir tarafta 21 takımlı lig bizi bu noktaya getirdi." dedi.



"DEĞERİNİ BULMAYANI YOLLAMAYIZ"



Uğurcan ve Sörloth için teklifler aldıklarını kaydeden başkan, "Uğurcan'a da Sörloth'a da teklifler var. Ancak teklifler realist olmaktan son derece uzak. Koronadan sonra sadece Türkiye değil, Avrupa'nın da gelirlerini ciddi şekilde etkiledi. Transfer piyasası yüksek rakamların telaffuz edildiği piyasa olmaktan uzak. Trabzonspor Kulübü, gelir gider dengesini sağlamak için her sene 1 oyuncuyu ya yetiştirip ya da geliştirip satmak zorunda. Yetiştirdiğimiz oyuncular Ömür, Parmak, Hüseyin, Çakır... Geliştirdiğimiz oyuncularda da Ekuban, Alex, Erce var. İlle de satacağız diye bir şey yok. Değerini bulmayan hiçbir oyuncuyu göndermek zorunda değiliz. Çıkan tüm haberler gerçek olmaktan tamamen uzak. Sadece gelen ve reddettiğimiz teklifler var. İfade edilen rakamlar bizim için realist olmayan rakamlar." ifadelerini kullandı.



"BEDELİNİ TRABZONSPOR ÖDEDİ"



Harcama limitlerine uyduklarını kaydeden Trabzonspor Başkanı, "Federasyonun koymuş olduğu limit talimatına son derece uyan, uyulmasına da son derece özen gösteren ve bu doğrultuda başından beri bu talimatın çizmiş olduğu sınırlar içerisinde kalmaya gayret eden, bunun için çok büyük çaba harcayan bir kulübüz. Bu talimatın kulübümüz ve kulüplerin finansal anlamda sürdürülebilir ekonomik tabana oturması anlamında hayati önem arz eden bir talimat olarak görüyoruz bunu. Bunun bedelini en ağır ödeyen kulüptür Trabzonspor. 16,17 ve 18 yıllarıyla alakalı olarak bugün Avrupa kupalarından uzak kalarak hem maddi hem manevi çok büyük bir bedel ödedik. Son derece önemli bir talimat olarak görüyoruz." diye konuştu.







